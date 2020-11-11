Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Oruç Reis yanıtı: Beyanlarında samimiyseler diyaloğa olumlu karşılık vermeliler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri hakkında yaptığı itiraza yanıt verdi. Aksoy, "Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi.

"BİZİM İÇİN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Aksoy yaptığı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 11 Kasım'da, Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır. Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur" dedi.

"TÜRKİYE HAK VE ÇIKARLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEK"

Aksoy "Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı