Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Oruç Reis yanıtı: Beyanlarında samimiyseler diyaloğa olumlu karşılık vermeliler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Oruç Reis yanıtı: Beyanlarında samimiyseler diyaloğa olumlu karşılık vermeliler

11.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:38

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri hakkında yaptığı itiraza yanıt verdi. Aksoy, "Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi.

"BİZİM İÇİN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Aksoy yaptığı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 11 Kasım'da, Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır. Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Oruç Reis yanıtı: Beyanlarında samimiyseler diyaloğa olumlu karşılık vermeliler

"TÜRKİYE HAK VE ÇIKARLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEK"

Aksoy "Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Oruç Reis yanıtı: Beyanlarında samimiyseler diyaloğa olumlu karşılık vermeliler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Emrah Tarkan Birce Akalay Hazar Ergüçlü
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Ozan Tufan Mehmet Topal
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Oruç Reis yanıtı: Beyanlarında samimiyseler diyaloğa olumlu karşılık vermeliler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 00:40:21. #1.14#
title