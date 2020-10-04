Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un "İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" sözlerine sert tepki: Kimsenin haddine değil
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un "İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" sözlerine sert tepki: Kimsenin haddine değil

04.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:48

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında, "Anlamı 'barış' olan Yüce Dinimizi 'aydınlatma' bahanesiyle yanlış ve çarpık yaklaşımlara konu etmek hiç kimsenin haddine değildir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bakanlar Kurulu'na sunulacak 'ayrılıkçılıkla mücadele' yasa tasarısıyla Fransa'da 'aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını' açıkladığı belirtilerek, "Anlamı 'barış' olan Yüce Dinimizi 'aydınlatma' bahanesiyle yanlış ve çarpık yaklaşımlara konu etmek hiç kimsenin haddine değildir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 9 Aralık 2020 tarihinde Bakanlar Kurulu'na sunulacak 'ayrılıkçılıkla mücadele' yasa tasarısıyla Fransa'da 'aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını' açıklamıştır. Anlamı 'barış' olan Yüce Dinimizi 'aydınlatma' bahanesiyle yanlış ve çarpık yaklaşımlara konu etmek hiç kimsenin haddine değildir. Bu tasarıya temel teşkil eden zihniyetin Fransa'nın sorunlarına çözüm getirmekten ziyade, vahim sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. İslam dinini sözde 'aydınlatma' bahaneleriyle 'Avrupa İslamı', 'Fransa İslamı' gibi kavramlar ortaya atarak göçmen toplumları disiplin altına alabileceğini zannetmek insani ve hukuki mülahazaların aksi yönde hareket etmek anlamına gelmektedir" denildi.

"GÜNDEME GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Herkesin inançlarını yaşarken alacağı din hizmetini ve benimsediği dini anlayışı devletlerin yasalarla belirleme hakkı yoktur" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyolojik ve tarihi gerçeklerin yanlış okunmasından kaynaklanan bu zihniyetin, Avrupa ve Fransa'nın önemli sorunları olan ve giderek artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığını daha da körüklemeye çalışması sadece kendi toplumlarını değil bütün insanlığı ortak bir kaygıya sevk etmektedir. İnsanlara ve dini konulara sırf güvenlik penceresinden bakmak yerine, dini ve ahlaki değerlere ilişkin toplumsal ihtiyaçların onurlu bir şekilde karşılanmasını teşvik edecek yapıcı söylemleri benimsemenin daha doğru ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu tasarıyla ilgili süreci yakından takip ederek, sakıncalarını Fransa'yla ikili ve çok taraflı platformlarda da gündeme getirmeye devam edeceğiz."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'un 'İslam'ın yapılandırılması gerekiyor' sözlerine sert tepki: Kimsenin haddine değil
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