Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur

08.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:01

Dışişleri Bakanlığı, içerisinde Türk mürettebatın da yer aldığı Jamaika bayraklı geminin Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulması hakkında "Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır. Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını hatırlatıyoruz" denildi.

Libya'nın Marsa Susa açıklarında durdurulan ve para cezası uygulanan Jamaika bandıralı ticari kargo gemisi Mabrouka hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur

"TÜRK ÇIKARLARININ HEDEF ALINMASI HALİNDE SONUÇLARI AĞIR OLUR"

Libya'da Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir. Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el koyulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur
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