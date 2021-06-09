Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bosna Kasabı' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bosna Kasabı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bosna Kasabı' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın eski Sırp komutan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratka Mladic hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onamasının doğru bir karar olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın eski Sırp komutan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratka Mladic hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onamasının doğru bir karar olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın (UCMRM) 'Bosna kasabı' olarak da bilinen savaş suçlusu Ratko Mladiç'e verdiği cezaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), 22 Kasım 2017 tarihli kararıyla savaş suçlusu Ratko Mladiç'i Bosna-Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım ile insanlığa karşı suçlardan ve savaş hukuku ihlallerinden ömür boyu hapis cezasına mahküm etmişti. Ratko Mladiç'in, sözkonusu karara itirazı hakkındaki temyiz kararı Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) tarafından bugün açıklanmış olup, adı geçenin müebbet hapis cezası onanmıştır. Sözkonusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna-Hersek'te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den 'Bosna Kasabı' Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili 'doğru karar' açıklaması
Türkiye'den "Bosna Kasabı" Mladiç'in müebbet hapis cezasının onanmasıyla ilgili "doğru karar" açıklaması
'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
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