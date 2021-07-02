Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'ye tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye'ye atfettiği iddiaları reddetti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye'ye atfettiği iddiaları reddetti. Bakanlığın açıklamasında, "Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD'nin, Türkiye'ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye ile ilgili bölüme ilişkin açıklama yayımladı. Raporda, Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığının teyit edildiği belirtilerek, "Buna rağmen, güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır. Türkiye, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermektedir. 'Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayınlanan, insan ticareti ile etkili mücadeleyi de hedef alan 'İnsan Hakları Eylem Planı', kararlılığımızın açık bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

'BU KONUDAKİ SİCİLİMİZ TERTEMİZ'Çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye'ye sorumluluk atfeden iddiaların reddedildiği açıklamada, Türkiye'nin, çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup, bu konudaki sicilinin tertemiz olduğu kaydedildi. 'ÇİFTE STANDART VE İKİ YÜZLÜLÜĞÜN EN ÇARPICI ÖRNEĞİDİR'Suriye ve Irak'taki terör eylemlerine atıfta bulunulan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD'nin, Türkiye'ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir. Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ihlal ve ağır suç işlediği, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın 21 Haziran 2021 tarihli raporuyla da sabittir. Buna rağmen, raporda bu örgüte atıf yapılmaması da ayrı bir garabettir. ABD'nin Suriye'de ortaklık yaptığı, eğitim ve silah verdiği, sadece Suriye'de değil, Irak'ın Mahmur ve Sincar gibi bölgeleri dahil birçok yerinde çocukları kaçıran ve ellerine silah veren bu ayrılıkçı terör örgütünün işlediği ağır suçları görmezden gelirken birçok bölgesel konuda yakın eşgüdüm içinde bulunduğu müttefiki Türkiye'ye böylesine temelsiz ithamlarda bulunması vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez. Türkiye, taraf olduğu sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver