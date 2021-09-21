Türkiye, Lübnan'da yeni hükümetin güvenoyu almasından memnun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye, Lübnan'da yeni hükümetin güvenoyu almasından memnun

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye, Lübnan'da yeni hükümetin güvenoyu almasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da 10 Eylül'de kurulan Necib Mikati liderliğindeki yeni hükümetin Meclis'ten güvenoyu almasından büyük memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da 10 Eylül'de kurulan Necib Mikati liderliğindeki yeni hükümetin Meclis'ten güvenoyu almasından büyük memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'da Necip Mikati liderliğindeki yeni kabinenin Meclisten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Uzun bir aradan sonra işbaşına gelen yeni hükümetin Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edeceğine ve Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu çözümleri üreteceğine inancımız tamdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmayı ve yeni hükümete elinden gelen desteği vermeyi sürdüreceği de belirtildi.

Lübnan'da yeni hükümet

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

Lübnan'da, 13 ay aradan sonra 10 Eylül Cuma günü Mikati başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da yeni hükümet, oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla Meclisten 20 Eylül'de güvenoyu aldı.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

 Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı

Lübnan'da yeni hükümet oylamaya katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyu aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cristiano Domagoj Vida Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye, Lübnan'da yeni hükümetin güvenoyu almasından memnun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 08:31:29. #1.17#