Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısına tepki gösterdi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan evine sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Kazımi, silahlı insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda yara almadan kurtulurken, sağlık durumunun da iyi olduğu açıklanmıştı.

"İYİYİM VE AİLEMİN YANINDAYIM"

Irak Başbakanı Kazımi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi.

TÜRKİYE'DEN KAZIMİ'YE YÖNELİK SALDIRIYA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna bugün (7 Kasım) sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Irak'ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir."

Şİİ MİLİS LİDERLER, TEHDİT SAVURMUŞTU

İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Şii Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. 5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü. Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi'ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Hazali, ölen eylemci için kurulan taziye çadırından dün yaptığı açıklamada Kazımi'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı.

AMİRİ CEZASIZ KALMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Hazali'nin yanı sıra Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala el-Velayi de Kazımi ve hükûmete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını açıklamıştı.

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