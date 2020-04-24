Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Güncel, Haber

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin "Büyük Felaket" açıklamasına sert tepki gösterdi. Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklamasının iç siyasi mülahazalarla yapıldığı kaydedilerek Türkiye için hiçbir geçerliliğinin olmadığı hatırlatıldı.

24.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:23
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklaması Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları sübjektif anlatıyı temel almaktadır. İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz. Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir" ifadelerine yer verildi.

"1915 OLAYLARI İÇİN ORTAK KOMİSYON ÖNERİMİZ GEÇERLİDİR"

Açıklamada, "1915 olayları konusunda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimiz halen geçerlidir. Bu Komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şunlar da kaydedildi: "Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz."

TRUMP, "BÜYÜK FELAKET" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmadı. Başkan Trump, bu yıl da olayların yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan için "Büyük Felaket" dedi.

Bilindiği gibi ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Uzun yıllardır veto edilen yasanın geçtiğimiz yıl Senato'dan geçmesi kararın siyasi olduğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti. Trump, Senato kararının ardından karara katılmadığını açıklamıştı. Öte yandan söz konusu tasarı Senato'nun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi

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