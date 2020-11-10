Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dağlık Karabağ'da sadece Rus askerlerinin olacağı vurgulandı. Bu açıklamadan kısa süre sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgi yaşayan Ermenistan cepheden çekilerek Dağlık Karabağ'ı bırakmayı kabul etti ve teslim oldu. Taraflar Rusya'nın da içinde bulunduğu bir anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da sadece Rusya askerinin bulunacağını duyurdu.

Bu açıklamadan çok kısa süre değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar masada ve sahada Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi ve bundan sonra da yanında olacağını vurguladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde



"Dün gece ateşkes imzalandı. Bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bunlar görüşülüyor. Sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için büyük bir zaferdir.

"7 RAYONUN TAMAMININ AZERBAYCAN'A TESLİM EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

7 tane rayon işgal altındaydı. Daha önce farklı formüller vardı. Şimdi sahadaki kazanımların faydalarıyla kısa süre içerisinde 7 rayonun tamamının kardeş Azerbaycan'a teslim edilmesine karar verildi.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDETTİRİRLER"

Burada savaşı başlatan Ermenistan'dı. Önce işgal altında olmayan topraklara saldırdı, daha sonra ise çatışma altındaki sivillere saldırdı. Hem işgalcisin hem de saldırgansın. Bunun bedelini ödettirirler, ödettiler de.

"KIRGİZİSTAN HALKI FETÖ'CÜLERİ MEYDANLARDAN ATTI"

Kırgızistan seçimleri sonrası boy gösteren FETÖ'cülere dikkat çeken Çavuşoğlu, "Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı" dedi.