Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını makamında kabul etti.