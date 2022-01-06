Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını makamında kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını makamında kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi Açıklaması

AA - Son Dakika Haberleri

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