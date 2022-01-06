Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını makamında kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü
Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını makamında kabul etti.