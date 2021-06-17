Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa'nın olduğunu belirterek, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin (GDAÜ) bölgenin en kapsayıcı forumu olarak en zor zamanlarda dahi bölge ülkelerini bir araya getirebildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa'nın olduğunu belirterek, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin (GDAÜ) bölgenin en kapsayıcı forumu olarak en zor zamanlarda dahi bölge ülkelerini bir araya getirebildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında katılımcılara hitap etti.

Toplantı vesilesiyle katılımcıları Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, bu yıl aynı zamanda GDAÜ'nün 25. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, kasım ayındaki gayriresmi toplantının ardından bugün yeniden Antalya'da bir araya geldiklerini dile getirerek, 23 yıl önce Türkiye'nin dönem başkanlığını ilk kez üstlendiğinde Antalya'da bir zirve düzenlediklerini hatırlattı.

GDAÜ'nün temel belgesi olan İyi Komşuluk İlişkileri Şartı'nı da yine ilk kez Antalya Zirvesi'nde ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "O dönemden bu yana ortak hedeflerimizi hayata geçirmek için önemli mesafe kat ettik. Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var. Bölgenin en kapsayıcı forumu olan Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci, en zor zamanlarda dahi bölge ülkelerini bir araya getirebilen bir platform oldu. Sorunlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan, yüz yüze konuşmamıza imkan sağladı." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin üçüncü kez üstlendiği Dönem Başkanlığının sonuna gelindiğine işaret ederek bu dönemde 40'tan fazla etkinlik düzenlendiğini ve ilk kez düzenlenen Diaspora ve Gençlik Forumlarının önemli etkinlikler arasında olduğunu belirtti.

Bu vesileyle bölgenin önemli sorunlarından olan beyin göçünü de ele aldıklarını, ulaştırma, altyapı, eğitim, spor ve yargı gibi farklı alanlarda toplantılar gerçekleştirdiklerini, insan ticaretiyle mücadele ve mülteci hukuku gibi konularda çalıştaylar düzenlediklerini anlatan Çavuşoğlu, ayrıca afetlere hazırlık, örgütlü suçlarla mücadele, kültürel mirasın korunması, enerji verimliliği, kadınların güçlendirilmesi gibi konularda da faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak Diplomatik Eğitim Programına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Önem verdiğimiz bir diğer konu ise Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin etkinliğinin artırılması oldu. Bu konudaki Çalışma Grubunu tekrar canlandırdık. Bölgesel İşbirliği Konseyini kurumsal ve şeffaf bir yapıya kavuşturmak için önemli adımlar attık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, katkıları dolayısıyla Konsey Sekretaryası ve Genel Sekreter Majlinda Bregu'ya teşekkür etti.

"Katılımcılar arasında kimlik kartıyla seyahat edilmesi için de çalışmalar sürüyor"

Çalışma Grubunun bir diğer somut sonucunun ise GDAÜ resmi internet sitesinin kurulması olduğunu, bunun geç bir adım olduğunu ancak "Geç olsun güç olmasın" sözüyle çalışmalarına şevkle devam edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dönem Başkanlığı sırasında, 2030 Strateji Belgesi'nin hazırlanmasının da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, bölgenin entegrasyonu amacıyla önemli adımların atıldığına dikkati çekerek, "AB üyesi olmayan 6 bölge ekonomisi arasında mal, hizmet, kişi ve sermayenin serbest dolaşımına imkan tanıyan Ortak Bölgesel Pazar tesis edildi. Bu katılımcılar arasında kimlik kartıyla seyahat edilmesi için de çalışmalar sürüyor." dedi.

"AB, ancak Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamı üye olduğunda küresel bir aktör haline gelebilir"

Bölgenin Avrupa-Atlantik kurumları ile bütünleşmesine verdikleri önemi her fırsatta vurguladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "GDAÜ üyelerinin AB üyelik perspektiflerinin güçlendirilmesi ortak amacımızdır. AB, ancak Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamı üye olduğunda küresel bir aktör haline gelebilir. Tiran ve Üsküp ile katılım müzakerelerine bir an önce başlanması çağrısında bulunuyoruz. Podgoritsa ve Belgrad'ın katılım müzakerelerinin hızlandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, aynı zamanda farklılıkları aşma yönünde ortak irade sergilemenin önemine işaret ederek, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde gelecek dönemde mesafe alınmasını beklediklerini ve bu konuda her türlü katkıya hazır olduklarını söyledi.

Mostar'da 12 yıl aradan sonra seçimlerin başarılı şekilde düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını ve seçimlerin Bosna-Hersek'te tarafların istedikleri takdirde uyum içinde çalışabileceklerini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, yeni Yüksek Temsilci seçilen Christian Schmidt'e başarılar dileyerek, görevini yakında bırakacak olan Valentin Inzko'ya özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Yüksek Temsilcilik Ofisi'ne gelecek dönemde de desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 7 Devlet ve Hükümet Başkanı, 1 Başbakan Yardımcısı, 9 Dışişleri Bakanı ve 3 Bakan Yardımcısı ve Devlet Sekreteri'ni ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Türkiye'nin Dönem Başkanlığı sırasında verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Bir sonraki Dönem Başkanı Atina'ya başarılar dileyen Çavuşoğlu, kendilerine her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, 2022-2023 Dönem Başkanlığını üstlenmeyi kabul eden Podgoritsa'ya da teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıların başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan