Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir" - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir"

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AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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