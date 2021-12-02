Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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