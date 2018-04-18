Son Dakika! Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural Hayatını Kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

"ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Kural'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece yaşamını yitirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu.

Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı.

Turgut Kural 52 yaşındaydı.

ÜST DÜZEY GÖREVLER YAPMIŞ

Bakanlıkta Ortadoğu ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev alan Kural, Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı.

Kural, Kasım 2014'ten bu yana Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi olarak görev alıyordu.