Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Terör örgütüne destek verenler bu saldırıdan sorumludur
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Terör örgütüne destek verenler bu saldırıdan sorumludur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Terör örgütüne destek verenler bu saldırıdan sorumludur
28.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:21

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde, bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen saldırıda 42 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil hayatını kaybetti. Eli kanlı terör örgütünün hain saldırısının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERENLER BU SALDIRIDAN SORUMLUDUR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde gerçekleştirdiği saldırıya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Hain terör örgütü PKK/YPG bu mübarek Ramazan gününde bile çoluk çocuk demeden masum sivilleri katletti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Terör örgütüne destek verenler bu saldırıdan sorumludur

SÜLEYMAN SOYLU'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖZDAĞI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne gözdağı verdi. Soylu paylaşımında, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 42 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

SİVİLLER YANARAK CAN VERDİ

Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Terör örgütüne destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Terör örgütüne destek verenler bu saldırıdan sorumludur

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