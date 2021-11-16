Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Baabda Sarayı'nda Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü ifade etti.

Avn ile görüşmesinden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini tebrik ettim. Ayrıca 22 Kasım'ın Lübnan Milli Günü olması vesilesiyle şimdiden kendisini tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geleceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dün geldiği Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile görüşmüştü.

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title