Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika üssüne saldıran milis gurubu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Nisan gecesi Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri üssü Başika'ya yönelik saldırı düzenleyenlerin İran destekli Haşdi Şabi milisleri olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine 14 Nisan gecesi gece roketli saldırı düzenlenmiş ve 1 askerimiz şehit olmuştu. Bu saldırı ilişkin Habertürk TV'de moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı Nedir Ne Değildir programında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırının failinin İran destekli Haşdi Şabi milisleri olduğunu açıkladı.