Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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