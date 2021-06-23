Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü

Son dakika haberi: Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.