Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlık, Yunanistan için güç unsurudur"
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlık, Yunanistan için güç unsurudur"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 'Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlık, Yunanistan için güç unsurudur'
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Yunanistan şunu bilmelidir ki Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk Azınlık, Yunanistan için bir güç unsurudur.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Yunanistan şunu bilmelidir ki Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk Azınlık, Yunanistan için bir güç unsurudur. Bir problem kaynağı hiç olmamıştır, olmayacaktır." dedi.

Kıran, Batı Trakya programı kapsamında dün geldiği Gümülcine'de, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile görüşerek, Müslüman Türk Azınlığın durumu hakkında bilgi aldı.

Gümülcine'de Türk Azınlık esnafın dükkanlarına konuk olan Kıran, esnafın ramazan ayını kutladı ve işlerinde bereket diledi.

Daha sonra İdadiye Azınlık İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Kıran, okulun bahçesine hatıra fidanı dikti.

Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti

Kıran, Gümülcine'de son olarak Batı Trakya davasının sembol isimlerinden merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrine çelenk bırakarak, burada gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Merhum Sadık Ahmet'in bıraktığı emanetin her zaman Batı Trakya davasına güç verdiğinin altını çizen Kıran, Sadık Ahmet'in, Ankara'da Dışişleri Bakanlığının bulunduğu caddeye de adını verdiğine dikkati çekti.

Kıran, soydaşların Yunanistan'da ciddi sorunlarla yüz yüze olduğunu belirterek, Türkiye olarak bu sorunlara hiçbir zaman için kayıtsız kalmayacaklarını söyledi.

Yunan makamlarına, her platformda Türk Müslüman Azınlığın sorunlarını gündeme getirdiklerini kaydeden Kıran, Dr. Sadık Ahmet'in bıraktığı emanetin hakkını vermek adına soydaşların hak ve çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'deki Rum Azınlık

Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Türkiye'deki azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yüzyıllardan bu yana birlikte yaşama kültürünü yaşatan bir ülke olarak öne çıktığına değindi.

Başta Rum Azınlık olmak üzere, farklı azınlıkların mensuplarının ülkenin karşılaştığı zorluklarda Türkiye'ye verdiği desteğin, ülkeye güç kaynağı olduğunu aktaran Kıran, "Yunanistan şunu bilmelidir ki Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk Azınlık, Yunanistan için bir güç unsurudur. Bir problem kaynağı hiç olmamıştır, olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Dr. Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık Ahmet ve merhum babasının kurucusu olduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEP) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Türkiye'nin destekleri için Kıran'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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