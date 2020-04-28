Dişimiz ağrıdığında ne yapmalıyız?
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Dişimiz ağrıdığında ne yapmalıyız?

Diş ağrısı… Duymak bile neredeyse herkesi huzursuz eder. Sebebi ise diş ağrısının ağrı sınıflandırmalarında hep üst sıralarda yer almasıdır. Yapılan bazı araştırmalarda sıralama olarak böbrek taşı ağrısı ile art arda konumlandırılmaktadır.

Dişimiz ağrıdığında ne yapmalıyız?
28.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:47

Dişlerimiz, kafada yer aldığı, beyne çok yakın bir bölgede konumlandığı için ağrıları da çok rahatsız edici olmaktadır. Bu nedenlerle de bazen dişimiz ağrımazken bile dişimizin ağrıdığını hissederiz ya da zannederiz. Bu duruma yansıyan ağrı denir. Yani ağrının kaynağı dışındaki bir yerde ağrı hissetmemiz. Dişlerimiz için oldukça sık görülen bir durumdur. Ve bu nedenle diş ağrısı nedeniyle gidildiğinde genellikle diş hekimleri hastanın gösterdiği diş dışındaki bölgelere de kısa da olsa bir göz gezdirir, muayene ederler.

Bu nedenle diş ağrısı hissedildiği zaman önce ağrının kaynağının gerçekten dişimizden mi olduğundan emin olmalıyız. En çok diş sıkma ya da gıcırdatma nedeniyle çiğneme kaslarının meydana getirdiği ağrı, diş ağrısı ya da diş eti ağrısı olarak hissedilmektedir. Bazen bir Kulak Burun Boğaz operasyonu geçiren kişilerde diş ağrısı benzeri ağrılar ortaya çıkabilmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Dolayısıyla eğer diş ağrısından emin olmadan diş ağrısını gidermeye çalışırsak bir sonuç alamayabiliriz. Mümkünse önceliğimiz ağrımızın tam olarak nereden geldiğini bulmak olmalıdır. Eğer diş ağrısı olma ihtimali yüksek ise bir diş doktoruna gitmekte fayda vardır.

Bu durumda da doktora gidildiğinde gerekli muayene ve işlemler yapılacaktır.

Ancak eğer doktora ulaşamama gibi bir durumunuz var ise evde yapabileceğiniz bazı uygulamalar bulunmaktadır.

Bu uygulamalardan ilki, dişlerin doğru bir şekilde fırçalanması, diş aralarının diş ipi, arayüz fırçası, ağız duşu vs gibi uygulamalar ile temizlenmesi olmalıdır. Çünkü dişlerin aralarındaki bölgeler, çürük nedeniyle meydana gelen kaviteler besinlerle (özellikle kabuklu, sert) dolu ise rahatlatılmış olur. Dişlerde hissedilen ağrılar bazen bu bölgelerde meydana gelen birikintiler nedeniyledir.

En sık yapılan ağrıyan dişe alkol basılması ise genellikle uzun süreli bir yararı olmamaktadır. Alkol basılması kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak karanfil yağının ağrıyan diş bölgesine sürülmesi ya da karanfilin ağrıyan diş bölgesinde tutulması oldukça etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ağrı hissedildiğinde ilk olarak yapılacaklardan bir tanesi de diş ağrısı hissedilen bölgeye soğuk ve sıcak uygulaması yapmak olabilir. Bu uygulamalar sırasında hangisi ile ağrınız rahatlıyor ise doktora ulaşana kadar bu uygulamaya aralıklarla devam etmeniz ağrının oldukça hafiflemesini sağlayacaktır.

İlaç olarak ne kullanılabilir diye düşünüldüğünde; eğer elinizin altında bulunuyor ise non-steroid antiinflamatuar ilaçlar kullanmak diş ağrısında genellikle rahatlatıcı olmaktadır.

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