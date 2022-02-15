Discord bağlantı sorunu yaşanıyor ve Discord bağlanıyor hatası ile karşılaşan kullanıcılar Discord çöktü mü? Dc çöktü mü? Discord mesajlar yüklenemedi hatası nedir? Discord bağlanıyor hatası nedir sorularını merak ediyor. Discord giriş yapamıyorum hatası! Discord bağlantı sorunu nasıl çözülür? İşte detaylar haberimizde...

DİSCORD BAĞLANTI SORUNU!

Anlık mesajlaşma uygulaması Discord'ta kullanıcılar mesajlarının gönderilmediğini ve yavaşlığından şikayetçi olduklarını Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler:

Discord konu ile ilgili kullanıcılar "Merhaba, sorun için üzgünüm! Ekibimiz şu anda sorunun farkında ve konuyu araştırıyor." cevabını verdi.

Downdetector verilerine göre, Discord hakkında son 24 saat içinde rapor edilen kesintilere göre platformda son 2 saattir kesintiler yaşandığı görülüyor.

DİSCORD'TAN AÇIKLAMA

Discord'un Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Mesaj gönderme, oturum açma ve videolara erişme konusunda bazı sorunlarla ilgili raporları araştırıyoruz ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz."

API NEDİR?

Uygulama programlama arayüzü, bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanmış işlevlerini kullanabilmesi için oluşturulmuş bir tanım bütünüdür. API; web uygulaması, işletim sistemi, veritabanı, donanımlar yahut yazılım kütüphanesi için kullanılabilir.

DİSCORD NEDİR?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.

Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses, metin veya stage kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.

Discord'un en çok bilinen stabil versiyonunun dışında "Public Test Build", "Canary" ve "Development Version" olmak üzere üç adet "gizli" sürümü de mevcuttur. Stabil versiyonunun ve Public Test Build versiyonunun ikonları birbirinin aynısı olmasına rağmen Canary sürümünün ikonu sarı zemin üzerine Discord logosu ve Development Version'un ikonu ise siyah zemin üzerine plan kağıdı desenleri ile Discord logosu şeklindedir. Canary ve Public Test Build versiyonlarında stabil versiyondan daha ileride bir versiyon numarasında sahip oluyorsunuz. Development Version'da ise daha da ileride bir versiyon ve sunucu davetleri gibi bir görüntüye sahip "Build ID" linklerini kullanabiliyorsunuz. Bu linkler doğrultusunda uygulama içinde değişik sürümleri deneyebilir, daha farklı özellikleri test edebilirsiniz.

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