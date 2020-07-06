Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir? Çürük oluşumu nasıl engellenir?
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Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir? Çürük oluşumu nasıl engellenir?

Diş ağrısı neden oluşur? Diş çürüğü nasıl oluşur? 20'lik diş ağrısı nasıl tedavi edilir? Diş ağrısı neden gece tutar? Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir?

Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir? Çürük oluşumu nasıl engellenir?
06.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:13

Diş ağrısı çoğu kişinin korkulu rüyasıdır. Ağrısı şiddetli olup her an başlayabilir. Çikolata, şeker tüketiminin fazlalığı, bakteri ve mikroplar diş çürümesine sebep olur. Diş ağrısında anında doktora başvuryulmalı, doktor bulunamayan durumlarda tuzlu gargara, karanfil yağı, sarımsak ve karabiber kullanılmalıdır. İltihaplı diş ise daha büyük problemlere neden olur. Yanlış yöntem ile diş derisi zarar görebilir veya diş tamamen yok olabilir. İltihaplı diş için anında diş hekimine gidilmelidir.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Yenilen çikolata, şeker gibi gıdalar veya bakteri ve mikroplar diş çürümesine ve bunun sonucunda şiddetli ağrılar oluşmaktadır.Tüm hayatınızı olumsuz etkileyen, aniden ağrı oluşan ve yemek yememizi engelleyen problemdir. Bu durumlarda kişiler ağrıyı kesecek yöntemler arar. Doktora gidilmesi gereklidir. Fakat o ana kadar yapabileceğiniz birkaç yöntem mevcuttur.

Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir? Çürük oluşumu nasıl engellenir?

GARGARA YAPMAK

Sirkeli su ve tuzlu suyu karıştırıp gargara yapabilirsiniz. Dişi uyuşturup ağrısına azaltacaktır. Temizleme görevide vardır. Dişte oluşmuş bakteri ve mikroplardan arınacaktır.

DİŞ FIRÇALAMAK

Dişte oluşmuş çürüklere yiyecek geldiği zaman ağrıya neden olur. Diş fırçalamak, dişteki sıkıntılardan kurtarır. Böylelikle ağrıyı azaltmış olacaksınız.

Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir? Çürük oluşumu nasıl engellenir?

KARANFİL VEYA KARANFİL YAĞI

Antiseptik özelliğinden dolayı diş ağrılarını azaltacaktır. Karanfil canlı dokusuna yerleşmiş mikropları yok etme özelliğinden dolayı çürüklere iyi gelmektedir. Pamuk yardımı ile ağrıyan dişin üzerine karanfil veya karanfil yağını sürün. Uyuşma etkisi olacak ve ağrı geçecektir.

SARIMSAK

Sarımsak bakterileri yok etme özelliğinden dolayı dişin üzerine konulur ve belli süre bekletildikten sonra ağrıya iyi gelecektir.

KARABİBER

Karanfilde doğal ağrı kesicidir.

İLTİHAPLI DİŞE NE İYİ GELİR?

İltihaplı diş için anında doktora başvurulmalıdır. Yukarıda belirtilen yöntemler diş iltihabı için geçerli değildir. Bu yöntemler iltihabı geçirmez. Sadece ağrıyı hafifletir. İltihap ilerledikçe dişin tamamını kaybedebilirsiniz. Diş doktoruna gidene kadar ağrıyı hafifletmek için birkaç yöntem vardır. Ilık suda tuzu eritip dişiniz ağrıdıkça gargara yapın. Ağrıyı hafifletecektir. Çay ağacı yağını su ile karıştırın ve gargara yapın. Bu yöntem iltihaplı dişe iyi gelecektir. Karanfil yağı yukarıda da belirtildiği gibi uyuşturucu etkisi vardır. Karanfil yağını iltihaplı dişin üstüne damlatın bu hem ağrıyı azaltacak hemde ağrıyı hafifletecektir.

Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir? Çürük oluşumu nasıl engellenir?

ÇÜRÜK OLUŞUMU NASIL ENGELLENİR?

-Dişler günde 2 kere fırçalanmalı, diş ipi ile dişin arasında kalan kısımlar temizlenmeli.

-Diş muayenesi düzenli olarak yapılmalı. Böylelikle küçük problemlerin büyümesi önlenir.

-Şekerli besinler diş çürümesine sebep olur. Bu yüzden dengeli beslenme tercih edilmeli.

-Doğru diş macunu ve doğru diş fırçası seçilmeli.

-Florür diş çürümesinin önüne geçer. Bunun için içilen suyun florür içermesi önemlidir.

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUŞUR?

Şiddetli şekilde hissettiğimiz diş ağrıların sebebi, diş eti yada kemiktir. Ağrının nedeni saptanmalı v e ona göre tedavi yolu izlenmelidir. Dişe yapışmış gıdalardan dolayı dişe uygulanan basınç, dişeti hastalıkları, diş çekildikten sonra açığa çıkan kök yüzeyi ve sinüzit gibi nedenlerden kaynaklı diş ağrıları meydana gelir.

Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir? Çürük oluşumu nasıl engellenir?

DİŞ ÇÜRÜĞÜ NASIL OLUŞUR?

Dişin en dış kısmındaki minede sinir bulunmaz bu sebeple burada uyarılara karşı herhangi bir ağrı meydana gelmez. Çürüğe neden olan mikroorganizmalar iç dokulara inildikçe dişin içerisinde bulunan sinirlere ulaşabilir. İlk başta hafif olan ağrılar, çürük ilerlemesiyle şiddetlenir.

20'LİK DİŞ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çenenin alt ve üst tarafında , en son dişlerdir. 20'lik diş çıkarken et hassaslaşır ve ağrılara neden olur. 20'lik dişlerin çekilip çekilmeme konusunda ikilem mevcuttur. Fakat uzman kişilere doğru diş doğru pozisyonda çıkmış ise, dokulara zarar vermiyorsa çekilmemesi gerekir. Dişin pozisyonundan dolayı diş fırçasının ulaşımı oldukça zordur. Bu sebeple bakteriler çoğalır ve diş çürümesine neden olur. Çürümeye başlayan diş çekilmelidir. 20'lik dişler bazen yüzeye çıkamaz ve gömülü kalır. Bu tip diş problemlerinde diş doktoruna başvurulmalıdır.

DİŞ AĞRISI NEDEN GECE TUTAR?

Gün boyu diş ağrısa bile gece daha fazla hissedilir. Bunun nedeni hormonal değişiklikler ile damar içi basıncın artması ve damarsal genişlemelerdir. Yapılabilecek en doğru yöntem ağrı kesici içip doktora gitmektir.

Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı dişe ne iyi gelir? Çürük oluşumu nasıl engellenir?
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