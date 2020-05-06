Diriliş Meydanı ve Kasaplar Çarşısında altyapı çalışmaları tamamlandı
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Diriliş Meydanı ve Kasaplar Çarşısında altyapı çalışmaları tamamlandı

Diriliş Meydanı ve Kasaplar Çarşısında altyapı çalışmaları tamamlandı
06.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:53

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Diriliş Meydanı ve Kasaplar Çarşısı'nda başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Diriliş Meydanı ve Kasaplar Çarşısı'nda başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Sıcak asfalt serimi öncesinde, içme suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenilenen bu bölgelerde ilk defa yağmur suyu hattı da oluşturuldu.

Nevşehirli vatandaşları daha sağlıklı içme suyu ile buluşturmak, şehri sağlam bir altyapıya kavuşturmak ve şehir içi ulaşım konforunu arttırmak için geçtiğimiz aylarda tarihinin en büyük ihalelerini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın büyük önem verdiği ve yaklaşık 50 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile şehri adeta dev bir şantiyeye çeviren Nevşehir Belediyesi, Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı, Saatçi Hoca Caddesi, Emek Mahallesi ve Damat İbrahim Paşa Bulvarı'nda yürüttüğü çalışmalarda önemli bir mesafe kat etti. Çalışmalar kapsamında, Öğretmenevi ile Kurşunlu Cami arasındaki Cami Kebir Caddesi (Kasaplar Çarşısı) ve Türk Telekom Müdürlüğü önündeki Diriliş Meydanı'nda sık sık arızalara neden olan içme suyu hattındaki eski pik demir ve asbestli çimento boruların yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, her iki bölgedeki kanalizasyon hattını da yeniledi. Bu bölgelerde sağanak yağışlarda yaşanan sorunların önüne geçmek için yağmur suyu drenaj hattı da oluşturan Nevşehir Belediyesi, böylelikle hem Kasaplar Çarşısı hem de Diriliş Meydanı'nı sağlam bir altyapıya kavuşturdu. Altyapı çalışmaları tamamlanan her iki bölgede yaya kaldırım imalatına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte sıcak asfalt serimine geçecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalarla birlikte bu bölgelerdeki içme suyu hattında bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamış pik ve asbest borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşendiğini söyledi. Böylelikle hem bu bölgelerde kullanım ömrünü tamamlamış borulardan dolayı sık sık yaşanan su arızalarının ve su kayıplarının önüne geçtiklerini hem de bu bölgelerdeki esnafları ve konut sakinlerini daha sağlıklı içme suyu ile buluşturduklarını kaydeden Arı: "Altyapısını yenilediğimiz bölgelerde artık tekrar tekrar kazma işlemleri olmayacak ve altyapı sıkıntısından dolayı su kayıplarımızı en aza indirmiş olacağız. 20-30 yıl önce hatta kimi yerlerde yaklaşık 50 yıl önce yapılmış olan hatlar göz önüne alındığı zaman bu işin yapılması çok önemli ve öncelikliydi. Bunları çok şükür vatandaşlarımızın desteği ile yaptık" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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