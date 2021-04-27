"Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen Pakistanlı aile Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek için Söğüt'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen Pakistanlı aile Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek için Söğüt'e geldi

'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenen Pakistanlı aile Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek için Söğüt'e geldi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Kültür Sanat

"Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen Pakistanlı aile, yaşadıkları İngiltere'den binlerce kilometre yol katederek, Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesini ziyaret etti.

"Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen Pakistanlı aile, yaşadıkları İngiltere'den binlerce kilometre yol katederek, Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesini ziyaret etti.

TRT'de yayınlanan dizinin ardından ilginin arttığı Osmanlı'nın "kuruluş kenti" Söğüt, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Dağıstan, Afrika gibi coğrafyalardan ziyaretçileri ağırlıyor.

İngiltere'de yaşayan emekli Pakistanlı Rab Nawaz Khan, eşi ve oğluyla Ertuğrul Gazi ile Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etmek için Bilecik'e geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua eden aile üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rab Nawaz Khan, AA muhabirine, Pakistan'da büyük ilgi gören "Diriliş Ertuğrul" dizisini ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Ertuğrul Gazi'yi, Osmanlı'nın kuruluş topraklarını merak ettiklerini belirten Khan, "Türkiye'yi çok beğeniyoruz. Pakistanlıyız ama biz hepimiz bir devletiz. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz, beğeniyoruz. Biz Müslümanlar bir aileyiz." dedi.

Khan, Pakistan'da yaşayan pek çok kişinin Bilecik'e gelerek Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Köylünün ilk önce balık sandığı canlı semender çıktı
Köylünün ilk önce balık sandığı canlı semender çıktı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Yılmaz Vural Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen Pakistanlı aile Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek için Söğüt'e geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:36:35. #1.14#

title