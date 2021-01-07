Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi
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Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi

07.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:02

Balıkesir'de direksiyon başında fenalaşan 70 yaşındaki kanser hastası gelen ambulansa binmeyip, hastaneye aracıyla gitmek istedi. Yaşlı adam, polisin otomobilini hastaneye getireceği sözü vermesi üzerine ambulansa binmeyi kabul etti.

Kanser hastası Fikret Kızılay, kemoterapi tedavisi gördüğü Balıkesir Şehir Hastanesi'ne gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Ancak direksiyon başında rahatsızlandı. Aracını yolun soluna çekip durduran Kızılay'ın baygınlık geçirdiğini görenler, sağlık ekiplerine haber verdi.

AMBULANSA BİNMEYE İKNA EDEMEDİLER

Ancak gelen sağlık ekibi, Fikret Kızılay'ı ambulansa binmeye ikna edemedi. Aracını bırakmak istemeyen Kızılay, polis çağrılmasını istedi. Sağlık görevlileri de durumu polise bildirdi. Gelen polislere, "Hastaneye aracımla götürün" diyen Fikret Kızılay'a sağlık durumu nedeniyle ambulansa binmesi gerektiği anlatılmaya çalışıldı.

Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracının derdine düştü

ARACINI HASTANEYE GÖTÜRECEKLERİNE SÖZ VERDİLER

Kızılay, polislerin, otomobilini hastaneye getirecekleri sözü vermesi üzerine ambulansa bindi. Kızılay'ın ambulansla götürüldüğü hastaneye, trafik polisleri de otomobili götürdü.

Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracının derdine düştü
Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları (1)
AFYONLU: ALASAKMI GÜLSEKMİ
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