Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü
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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, direğe çarparak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Emre Çulhaoğlu (26) hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, direğe çarparak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Emre Çulhaoğlu (26) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Karasu- Adapazarı yolu Yuvalıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Emre Çulhaoğlu'nun kullandığı 54 ADM 386 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun direğine çarptı. Kazada otomobil, ikiye bölünürken, sürücü Çulhaoğlu sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çulhaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Emre Çulhaoğlu'nun cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü; Emre öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

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