Diplomat nedir, nasıl diplomat olunur? Diplomatların görevleri neler?

Erbil Başkonsolosluğunda çalışan diplomatlara, restoranda yapılan saldırı sonucu bir Türk diplomat hayatını kaybetti. Olaylar sonrası kullanıcılar, diplomatın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Diplomatların görevleri, sorumlulukları haberimizde.

DİPLOMAT NE DEMEK?

Diplomatın kelime anlamı; dış politikayla uğraşmakta olan ve ülkesini yurtdışında temsil ederek ülkeler arası iyi ilişkiler kurmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten kişiler anlamına gelir. Diplomatlar, vatandaşların hakkı ve çıkarlarını gözeterek diğer devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek için Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak atanırlar ve görevlerini yerine getirirler.

DİPLOMATLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Hükümet tarafından belirlenen esaslara uygun şekilde dış politika hamlelerinde bulunan ve yabancı devletlerle ilişkiler yürütmeye çalışan diplomatlar, yabancı devletler, temsilcilikleri ve temsilcilerle uluslararası örgüt ve ilgili bakanlıklarla görüşme yapar. Bu görüşme sonucunda uluslararası anlaşmaları diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde gerçekleştirir. Diplomatlar; bakanlık düzeyinde ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyetleri ve ilişkilerinin devletin dış politikasıyla uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Mali, ekonomik ve diğer konulara ilişkin kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmesi amaçlanan dış ilişki ve görüşmeler dış politikaya uygun olarak yürütülmelidir. Bu bağlamda yabancı devletler ile uluslararası kuruluşlarda temsil işleri konusunda yetkili makam sıfatını taşırlar.

NASIL DİPLOMAT OLUNUR?

Türkiye'de diplomat olmak için yükseköğrenim kurumlarında siyasal bilgiler, iktisat, İİBF, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi, ekonomi, hukuk vb. bölümlerden mezun olmak gerekir. Diplomat olan kimseler yurtdışında görev yapacaklarından yabancı dilinin çok iyi olması da öenmli kriterler arasında yer alıyor.

DİPLOMAT MAAŞLARI

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmaya başlayan yeni bir kamu personeli ortalama olarak 4 bin TL maaş alır. Ancak kıdemi artan personelin alacağı maaşlar 10 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir.