Dipliner, göz makyajı yapamayan kadınlar için yeni seçenek

DALMIŞ Beuaty yöneticisi Stilist Mehmet Sait Dalmış, diplinerin göz makyajı yapamayan kadınlar için yeni bir seçenek olduğunu söyledi. Dalmış, "Hanımların bazıları gözleri hassas olduğundan dolayı makyaj yapamazlar. Göz makyajı yapmakta sıkıntı yaşayan hanımlar için harika bir seçenektir. Dip, taban anlamına gelmektedir. Dipliner, kirpiklerin diplerine yapılarak gözlerin daha çok dikkat çekmesini sağlayan bir işlemdir. Yapılan işlemle kirpikler olduğundan çok daha yoğun görünür" dedi.

Göze yapılacak işlemlerin pek çok kişiyi tedirgin ettiğine dikkat çeken Dalmış Beuaty yöneticisi Stilist Mehmet Sait Dalmış, "Dipliner de kirpik diplerine yapılan bir işlem olduğundan tedirginlik oluşturabilir. Aslında işlem çok basit, kolay ve risksizdir" dedi. Dalmış, işin uzman tarafından uygulanması durumunda son derece risksiz olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dipliner yapmadan önce anestezi krem sürülür. İşlem yapılacak alana sürülen krem kişinin hiçbir acı veya ağrı hissetmemesini sağlar. Dipliner uygulanmadan önce ön çizim yapılır. Ön çizim kişi tarafından onaylandıktan sonra gerçek işleme geçilir. İşlem mikropigmentasyon cihazıyla yapılır. Kullanılan ekipmanlar kişiye özel ve sterildir. Cilt yapısına uygun ve organik pigment seçimiyle işleme geçilir. İşlem ortalama 40 dakika sürer."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dalmış, dipliner uygulamasının profesyonel merkezlerde uzmanlar tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "İşlemi yapan uzmanın profesyonelliği diplinerin kalıcı ve iyi olması için en önemli şarttır. İyi dipliner konusunda boya ve pigmentler de çok önemlidir. Başarılı sonuç elde etmek için kaliteli boyalar ve pigmentler kullanılmalıdır. Dipliner boya ve pigmentleri doğaldır. Doğal olmasından dolayı cilde uygulanmasından hiçbir sorun yoktur. Kimyasal olmayan, organik boyalar bir süre sonra soluklaşacaktır. Soluklaşmanın olması pigmentlerin doğal olmasından kaynaklanır. Dipliner yaptırmadan önce uzmanlar araştırılmalıdır. Özgeçmişi dipliner ve diğer işlemler konusunda başarılarla dolu uzmanlar tercih edilmelidir. Sahip olduğu sertifikalar, yıllık tecrübeleri gibi detaylar iyice araştırılmalıdır. Uzmanın doğru seçimi iyi, kaliteli, estetik ve kalıcı dipliner için son derece önemlidir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel