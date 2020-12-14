Son dakika haberi... DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA MÜTALAA (1)
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Son dakika haberi... DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA MÜTALAA (1)

14.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:45
Son dakika haberi... DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA MÜTALAA (1)

Son dakika gelişmesine göre Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın...

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, savcı celse arasında mütalaasını açıkladı. 68 sayfalık mütalaada, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü sanık Ali Fuat Yılmazer ve dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in "Tasarlayarak adam öldürmek" suçuna iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari sanıklar Savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılması istendi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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