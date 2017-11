Dink Cinayeti Sanığı Tuncel'in Avukatının Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan, Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu, hakkındaki "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdoğan Soruklu ve avukatı Belamir Kahraman katıldı.



Tutuklu sanık Soruklu savunmasında, kendi avukatlık bürosunda çalışan Onur Çeliktaş'ı, iş başvurusunda bulunduktan sonra, genç olduğu için duruşmalara gönderebileceğini düşünerek işe aldığını söyledi.



Onur Çeliktaş'ın özeline girmemeye çalıştığını anlatan Soruklu, "Nişanlıydı ama kendisine çok fazla telefon geliyordu. Bunun dışında özel hayatıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Ne düğününe gittim, ne evine gittim ne de eşini gördüm. Akrabalarıyla bir irtibatım yok. Öğrenciyken 'abilik' yaptığını, örgüt içi evlilik yaptığını bilmiyorum." dedi.



Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatlığını almasıyla ilgili konuşan Soruklu, avukatlık ücretlerinin düşük olduğunu, bu nedenle CMK'dan avukat olarak atandığını, daha sonra Tuncel'in ailesinin özel avukatları olmasını istemesi üzerine, 2009 yılında müdahilliğini aldığını iddia etti.



Örgütsel olarak avukatlığını yaptığı yönündeki suçlamayı reddeden Soruklu, Erhan Tuncel'in 'Amerika'nın Yeniçerileri' isimli bir kitap çalışması olduğunu, bu kitabın hazırlık sürecinde kendisinin belge verdiğini ve kitap yayınlandığında hukuki bir sorun oluşmaması için kitabın taslağını okuduğunu iddia etti. Kitapta, FETÖ'nün eleştirildiğini ileri süren Soruklu, bu durumun örgütsel saikle hareket etmediğinin kanıtı olduğunu öne sürdü.



Bank Asya'ya para yatırmadığını iddia eden Soruklu, havale, eft ücreti olmaması, menfaat gereği iş amaçlı Bank Asya hesabı açtığını, sadece icradan gelen paraların hesabına yattığını, kendisinin hiç para yatırmadığını, hesabındaki artışın da bu sebeplerden olduğunu ileri sürdü.



Kızı Tugˆc¸e Soruklu'yu, iyi bir eğitim alması, 40-50 kişilik sınıflarda okumaması ve evine yakın olduğu için önceki adı Fetih Koleji olan Fatih Koleji'ne gönderdiğini daha sonra da kızının ergenlik döneminde arkadaşlarını bile ailesinden önde tuttuğunu, arkadaşlarından kopmaması ve işine yakın olması için Dr. Zeynel Abı·dı·n Erdem Anadolu Lı·sesı·'ne gönderdiğini iddia eden Soruklu, 2015 yılında kızının kaydını yenilemediğini, 2016 yılında okulun kapandığını ama kapanmasaydı zaten kızını göndermeyeceğini savundu.



Okuldaki öğretmenlerin kendisini sürekli aradığını anlatan Soruklu, kızının durumuyla ilgili sorular sorduğunu ve iddianamedeki "ByLock kullanan şüphelilerle yoğun irtibatının" sebebinin bu olabileceğini öne sürdü.



İş adamları derneğine üye olmasının Helezon Derneği'nden istendiğini söyleyen Soruklu, "Dernekte yabancı müvekkiller olduğu ve bu kişileri bana yönlendirebileceklerini, bunun benim menfaatime olacağını söylediler. Ben de bunu düşünerek üye oldum. Herhangi bir müvekkil, iş gelmedi. Derneğe üye oldum ama bir kez bile ziyarete gitmiş değilim. Bilal Bey beni aradı derneğin İHSANDER ile birleşeceğini söyledi ama ben telefonda istifa ettiğimi söyledim." diye konuştu.



Digitürk aboneliğinin iptal edilmesine değinen Soruklu, Dsmart'tan memnun kalmadığı için Digitürk'e geçtiğini ama Digitürk'ten de memnun olmadığını, 4 yaşındaki çocuğunun Yumurcak TV'yi izlediğini ve bu vesileyle abonelikten çıktığını iddia etti. Mahkeme Başkanının, abonelikten çıkarken FETÖ'nün kanallarının çıkartılmasını belirttiğini söylemesi üzerine Soruklu, örgütsel bir amaç olmadığını, Yumurcak TV için olduğunu öne sürdü.



Soruklu sözlerinin devamında, tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu hakkında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, şüpheli Soruklu hakkında OHAL kapsamında kapatılan İhracatc¸ı ve Sanayı·cı· İs¸adamları Dernegˆı·'nde ası·l u¨yelı·gˆı· bulundugˆu, kızı Tugˆc¸e Soruklu'nun OHAL kapsamında c¸ıkarılan KHK ı·le kapatılan o¨zel Dr. Zeynel Abı·dı·n Erdem Anadolu Lı·sesı·'nde 2015/2016 egˆı·tı·m yılında kaydının bulundugˆu, FETÖ/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ ı·le iltı·saklı olan s¸ahıslarla ve ByLock kullanan şüphelilerle yoğun irtibatının bulundugˆu ve 07 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde o¨rgu¨te müzahir Cı·han Haber Ajansı'na sec¸ı·m sonuc¸larıyla ilgili bilgi aktardığı kaydedildi.



İddianamede, şüpheli Soruklu'nun FETO¨'ye ait kanalların Digiturk'ten c¸ıkarılmasından sonra 8 Ekim 2015'te u¨yeligˆini iptal ettirdigˆi, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, 2014 yılında hesabında ciddi oranda meblağ artışı olduğu kaydedildi.



Muhabere Elektronik S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nu¨n 25 Şubat 2017 tarihinde Soruklu'ya ilişkin gelen ihbara da yer verilen iddianamede, ihbarda "Esenler Tekstilkent'te Erdogˆan Soruklu Avukatlık Bu¨rosunun Sahibi Avukat Erdogˆan Soruklu'nun FETO¨/PDY Tero¨r O¨rgu¨tu¨ ic¸inde hareket ettigˆi, ofisinde cemaatc¸ilerle toplantı yaptıgˆı, cemaatc¸i avukatları is¸e aldıgˆı ve 15 Temmuz'dan sonra da hala cemaatc¸ilerin avukatlıgˆını yaptıgˆı, yanında çalıs¸an avukatlardan Onur C¸eliktas¸ isimli şahsın cemaatte ev abiligˆi yaptıgˆı, örgu¨tu¨n illegal is¸lerini yaptıgˆı, Onur ve es¸inin cemaat evliligˆi yaptıkları, es¸inin de cemaatte ablalık yaptıgˆı, Onur isimli şahsın da cemaatc¸ilerin avukatlıgˆını hala yaptıgˆı" iddia edildi.



Şüpheli Soruklu'nun ifadesine de yer verilen iddianamede, Soruklu'nun, Onur C¸eliktaş'ı yanında çalışan bir avukat olduğunu, kendisini pek tanımadığını öne sürerek, hakkındaki diğer suçlamaları kabul etmediği belirtildi.



İddianamede, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Soruklu'nun, üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.