Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı
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Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde bir kişi, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı.

Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı
12.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:31

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde bir kişi, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı.

Olay, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı kırsal kesimde bulunan Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K., daha önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle ayrı yaşadıkları dini nikahlı eşinin yaşadığı mahalleye geldi. M.K., silahla önce sokaktaki eşi Hatice T.'yi (37), ardından evin kapı girişindeki kızı Esila T.'yi (6) vurdu. Küçük kız ve annesi olay yerinde hayatını kaybederken, M.K. aracında aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, M.K.'nin vurduğu eşi ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralayan M.K. ise hastaneye kaldırıldı. Hatice T. ve kızı Esila T.'nin cesetleri savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyan yakınları ise yasa boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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