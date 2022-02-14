Kur'an'da geçen güzel sözler, Peygamber efendimizin söylediği hadisler de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Buldukları güzel dini sözleri whatsapp vefacebook gibi sosyal medya uygulamalarında paylaşırlar. Biz de bu haberimizde - Dini güzel sözler, anlamlı ve kısa en güzel dini sözler nelerdir? - sorularına cevap verdik. İşte, dini sözler.

GÜZEL DİNİ SÖZLER

-Ve ben Allah'ım… Kalbimde olan her şeyi sana emanet ettim.

-Gönül, insanın kıblesidir. Kırmayın!

-Ağaca dayanma çürür,insana güvenme ölür,aç ellerini rabbine halini bir tek o görür.

-Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende bir çok hayır vardır.

-Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi 'yapmam' dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır. Hz. Muhammed(s.a.v)

-Eğer muhabbetin sonunu Allah'a bağlayamadıysak boş konuşmuşuz demektir…

-Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa; Rabbine dönüp: "Benim büyük bir derdim var" deme. Derdine dönüp: "Benim çok büyük bir rabbim var" de.

-Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hz. Muhammed (S.A.V)

-Affetmek, zaferin zekâtıdır. Hz. Muhammed

-Piyango bileti satın alarak kaybetme oranın bellidir,ama piyangoya vereceğin parayı bir yetime verirsen,kaybetme şansın yok.

-Aşka aşık olan birinin açlığını Allah aşkı dışında hiç bir şey dolduramaz.

-Allah(c.c)'ı bulan neyi kaybeder, O'nu bulmayan neyi kazanır. Allah(c.c)'ı bulan her şeyi bulur, O'nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.

-İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

-Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor Mevla'ya varmayan yol neye yarar?

- Ne diyordu Alemlerin Efendisi (S.A.V) "Cehennemi iğne ucu kadar görseydiniz, başınızı secdeden kaldırmazdınız.

-Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.

ANLAMLI DİNİ SÖZLER

-Vedalaşırken 'seni emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum deyin.

-Düşünsenize Allah sizin için başka bir plan yaratmış amma siz hammışsınız,pişmeniz gerekmiş.Gönlünüzü ateşeyatırmış . Az kaldı pişecekmiş.

-İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma. (Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!) Ankebut 41.

-Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a)

-Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

-Kim, Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahirette ayıbını örter.

-Yumuşak konuş ki kalplerin kapıları açılsın, sıcak kalpli ol ki vicdanlar seni düşüncelerine buyur etsin; İhlaslı davran ki tesirin sürekli olsun… Hz. Mevlana

-Allah, yeniden başlayanların yardımcısıdır.

-Allah öyle adaletlidir ki,kimse kimsenin hakkını kimseye yedirmez.

-Üç sınıf Allah'ın rahmetinden uzak tutulmuştur;zalimler, onlara yardım edenler, zulmü hoş karşılayanlar.

-Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır. Hz. Muhammed(s.a.v)

-Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım. (Hazreti Ebû Bekir)

-Kişi, arkadaşına yardımcı olduğu müddetçe, Allah da onun yardımcısı olur.

-Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman'a naz mı edeceğiz. (Musab Bin Umeyr)

-Hayat, alt yazılı değil, alın yazılı bir filmdir.

-Üzülme,dertliysen,bunalımdaysan,seni dinleyen,seni gören elbet biri vardır.o seni 7/24 görür,işitir,seni çaresiz bırakmaz.

-Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa,bil ki onun sonu yakındır .Eğer mazlum ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır.

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