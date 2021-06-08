Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
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Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı

İhlas Haber Ajansı / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'ni müsilaj sorunundan kurtarmak için başlatılan seferberlik kapsamında Tavşancıl sahilinde geniş katılımlı bir temizlik çalışması yapıldı. Yaptığı yardımlarla namı ilçe sınırlarını aşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, etkinlik kapsamında, dalgıç kıyafeti giyerek denizin dibinden çöp topladı.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve canlı çeşitliliğini tehdit etmeye başlayan müsilaj sorununun ortadan kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği "Marmara Denizi Koruma Acil Eylem Planı Toplantısı" düzenledi. Toplantıda alınan kararlardan biride Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak acil bir temizlik çalışması başlatılmasıydı. Bu kapsamda Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Tavşancıl sahilinde de bir etkinlik yapıldı.

BAŞKAN DENİZİN ALTINDA TEMİZLİK YAPTI

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen müsilaj temizlik etkinliğine STK'lar, öğrenciler ve gönüllüler de destek verdi. Etkinlik kapsamında ilk olarak sahil temizliği yapıldı. Ardından kendisi de profesyonel bir dalgıç olan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dalgıç arkadaşlarıyla birlikte dalarak denizin altında temizlik çalışması yaptı. Denizin altında ki görüntüler dalgıç kameraları ile sahilde kurulan Led ekranlara yansıtıldı. Büyük bir özveri ile yapılan temizlik çalışmasında denizin dibinden çok sayıda materyal çıkarıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı

ŞAYİR: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Çevre konusunda duyarlı bir belediye olduklarına vurgu yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çevre söz konusu olunca bizim için tabiri caizse akan sular durur. Marmara Denizimiz de bizim adeta gözbebeğimiz. Bugün yaptığımız bu etkinlik, belki sorunu çözmeyecek ama ciddi bir farkındalık oluşturacak. Ben inanıyorum ki bu bir başlangıç olacak. Bugün Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununu çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, dün Kocaeli'mizde 22 maddelik eylem planını kamuoyu ile paylaştı.Bu planlardan biride denize kıyısı olan ilçelerin 8 Haziran'da ilçelerinde farkındalık oluşturacak bir etkinlik yapmasıydı. Bizler de bugün bu amaçla bir araya geldik ve Dilovası ilçemizde bu etkinliği icra ettik. İnanıyorum ki gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, gerekse Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde yürütülecek çalışmalar ile Marmara Denizimiz eski güzelliğine kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Servet Uzun

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