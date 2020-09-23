Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm
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Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm

23.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:19

İstanbul'da koronavirüs salgınını kendi çıkarları için kullanmak isteyen bazı dilencilerin, zabıtalardan kurtulmak için "Koronayım, yaklaşmayın, tükürürüm" diye tehdit ettiği öğrenildi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken, İstanbul'da karşılaşılan bir durum salgını fırsata çev,irmeye çalışan insanların varlığını ortaya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, dilencilerin zabıtalara karşı "Yaklaşma koronayım, tükürürüm" dediğini söyledi.

"YAKLAŞMA, TÜKÜRÜRÜM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre pandemi döneminde yapılan denetimlerde bin 554 dilenci hakkında işlem yapıldı. Mega kentte dilenciyle mücadele konusunda topyekun çalışma başlattıklarını belirten İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, bazı dilencilerin zabıta memurlarını "Koronayım, yaklaşmayın, tükürürüm" tarzında söylemlerle müdahale etmesini engellemeye çalıştığını söyledi.

Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy

"AMİRLİKTE KAÇ KİŞİ VARSA ONLAR DA DİLENCİYE BAKACAK"

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre, İBB Zabıta Daire Başkanlığı'nın bütün birimleri ile başta dilenci sorunu olmak üzere bütün konularda mücadele başlattıklarını kaydeden Ulusoy, bundan sonra bütün birimlerin dilenciye müdahale edeceğini söyledi. İstanbul'da dilencilikle mücadele kapsamında yeni bir dönemin başladığının altını çizen Ulusoy, şunları anlattı: "Gün içerisinde üç ekip sadece dilenciye bakıyordu. Biz bu sistemden vazgeçtik. Merkez amirliğimizde 500 kişi varsa onlar da dilenciye bakacak. Olaya müdahale edip sonrasında ilgili birime teslim edecek. Yani zabıtanın tek vücut çalışması lazım. Bir zabıta memuru trafik birimindeyse seyyara da dilenciye de bakacak. Çünkü dışarıdaki vatandaş onun hangi birimde çalıştığını bilmez. Avrupa'da iki, Anadolu'da üç olmak üzere beş dilenci ekibimiz var. Beş ekibin bütün İstanbul'a yetişmesi mümkün değil. Onun dışında 63 tane seyyar ile mücadele ekibimiz var."

Zabıtalardan kurtulmak isteyen dilencilerden akılalmaz tehdit: Yaklaşma koronayım, tükürürüm

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (6)
ADİL: her tükrüğe 1 sopa atacaksın
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O ZAMAN: ZABITA DA KORANAYSAN VE KAÇARSAN BEN DE VURURUM DESİN VE HAKKATEN VURSUN
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KAĞAN: sağlıklı tipler gidip dileniyorlar, otopark olmayan yerde değnekçilik yapıyorlar, düğün çıkışında bahşiş için araba önüne atlıyorlar. Bunların hepsini ıssız bir adaya tıkıp orada yaşlanmalarını sağılyacaksın. Toplumun refah düzeyi görün nasıl yükseliyor.
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