Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ziyaretçi akını
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Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ziyaretçi akını

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ziyaretçi akını
17.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:28

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Milli parka, 45 günde 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi giriş yaptı.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezi Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle kapılarını ziyaretçilerine tekrar açtı. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip doğa harikası parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince kapalı kaldığı sürede bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında parkın koylarına ulaşımı sağlayan yollar yenilendi. Parka gelen ziyaretçilerin dinlenip, yemek molası vermek için oturdukları masalar ile plaj kısmında yer alan şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden yerleştirildi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADITürkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı, kapılarını misafirlerine açmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Toplam 804 çeşit bitki türünü bünyesinde barındıran; yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapan milli parka 1 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi giriş yaptı. Park, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında 30 Mart tarihinde ziyaretçi kabulüne kapatılmıştı.'HER YIL GELİYORUZ'İstanbul'dan tatil yapmak için ailesiyle birlikte her yıl Kuşadası'na geldiğini belirten Türkçe öğretmeni 36 yaşındaki Ender Altan, "Dilek Yarımadası Milli Parkı ailece çok güzel vakit geçirebileceğimiz doğa harikası bir yer. Burada hem denize girip hem de piknik yapabilme şansınız var. Ayrıca çocuklarımız da doğal yaşamı gözlemleyip, yaban hayvanlarını görme fırsatı buluyor" dedi.'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANALIM'Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık ise normalleşme sürecinin ardından Kuşadası'na gelen tatilcilerin parka gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Özellikle hafta sonları Milli Park'ın önünde uzun araç konvoyları oluştuğunu ifade eden Aşık, "Personelimizle birlikte ziyaretçilerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz. Milli Parkı görmek isteyenlere toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu sayede giriş ve çıkışlarda oluşan konvoyda beklemek zorunda kalmazlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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