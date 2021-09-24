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Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor

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Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 17 yaşındaki Dilek'in acı dolu hayatı tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. 12 yaşından beri ailesi tarafından bütün köye satıldığını söyleyen Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar" sözleri kan dondurdu. Bu sözleri duyan Yılmaz, adeta donup kaldı.

Ailesi tarafından mağdur edildiğini iddia ederek Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Dilek Albayrak'ın anlattıkları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu.

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin'in stüdyoda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi. "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede? sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek, "Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar" dedi.

Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi! Annesi, genç kızı bütün köye satmış

Dilek'in kocası Bahattin'in "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim." ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi! Annesi, genç kızı bütün köye satmış

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

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Haber: Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor - Haberler Magazin
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