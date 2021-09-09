Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz oldu. Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının 2021 ayağı son buldu. Birincilik ipini kimin göğüsleyeceği merakla beklenen yarışmada, 14 numaradaki Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı unvanını aldı. Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MİSS TURKEY 1.'Sİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

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