Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz oldu. Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının 2021 ayağı son buldu. Birincilik ipini kimin göğüsleyeceği merakla beklenen yarışmada, 14 numaradaki Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı unvanını aldı. Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MİSS TURKEY 1.'Sİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

DİLARA KORKMAZ(dilarakorkmaz_) PAYLAŞIMLARI

Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?
Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?
Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?
Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?
Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?
Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kaan Yıldırım Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dilara Korkmaz kimdir? Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? Miss Turkey 1.'si Instagram hesabı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:13:17. #1.16#

title