Dilara Koçak kimdir? Dilara Koçak biyografisi!

Diyet ve sağlıklı beslenme deyince akla gelen ilk isimlerden olan Dilara Koçak yaptığı sağlıklı tariflerle ve yemek, beslenme kitaplarıyla tanınıyor. Birçok dergide yazıları yayımlanan başarılı diyetisyen Dilara Koçak'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Dilara Koçak kimdir? Dilara Koçak biyografisi! Koçak hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diyet ve sağlıklı beslenme deyince akla gelen ilk isimlerden olan Dilara Koçak yaptığı sağlıklı tariflerle ve yemek, beslenme kitaplarıyla tanınıyor. Birçok dergide yazıları yayımlanan başarılı diyetisyen Dilara Koçak'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Dilara Koçak kimdir? Dilara Koçak biyografisi! Koçak hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİLARA KOÇAK KİMDİR?

Dilara Koçak, 1990 yılında beslenme ve diyet mesleğine gönül veren Hacettepe Üniversitesi, "Beslenme ve Diyetetik" mezunudur.

Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamlayarak uzman unvanını almıştır.

2003-2004 yıllarında Amerika Birleşik devletlerinde çeşitli hastanelerde bulunmuş ve burada edindiği tecrübe ile Mezura kliniğini kurmuştur.

Bireysel beslenme danışmanlığı ve diyet tedavisi hizmetlerine ilave olarak Coorporate Wellness uygulamasının Türkiye'de öncüsüdür. Koçak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü "FA0 Sıfır Atık Sıfır Açlık" proje destekçisi olarak çalışmaktadır. (2019)

"İyi Yaşam Günlüğü" çalışması ilk olarak 2005 yılında yayımlanmaya başlamış olup, değişen konu ve içeriğiyle on iki yıldır sağlığına önem verenlerin klasiği haline gelmiştir. Koçak'ın 2007 yılında Dilara Koçak ile İyi Yaşam, 2009 yılında Afiyetle Diyet Kitapları ve 2015 yılında Afiyetle Diyet Tarifleri kitabı yayımlanmıştır.

Milliyet gazetesi, CEO Life, Hello, dergileri ilevogue.com.tr yazarı olan Koçak, CNN Türk, Kanal D, TRT ve HaberTürk kanallarında iyi yaşam ve beslenme konularında programlar hazırlayıp sunmuştur.

Dijital iletişim kanallarında güçlü bir etkileşime sahip olan Koçak, 25 yıllık diyet ve sağlık mesleki tecrübelerini kendi mobil uygulaması ile tüm takipçileriyle paylaşmaktadır. İyi yaşamın tüm boyutları ilgi alanında olup gurme lezzetler, seyahat, hobi, güzellik, bakım ve egzersiz deneyimlerini de sosyal medyada anlatan Koçak'ın gelişmiş mutfak becerileri ile lezzet ve sağlığı birleştiren tarifleri de önemli bir yol göstericidir.