Vahşice Öldürülen Dilan Tutucu'nun Katil Zanlısı Teslim Oldu!

İzmir'in Buca ilçesinde 18 yaşındaki Dilan Tutucu'yu evinde silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı polise teslim oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Dilan Tutucu'nun (18), dün Yıldız Mahallesi'ndeki evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.Katil zanlısı olarak aranan genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, genç kızın oturduğu eve gitmiş ve kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirmişti. Eve giren ekipler, Tutucu'yu tabancayla vurulmuş olarak kanlar içerisinde bulmuş Tutucu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Dilan'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cinayet zanlısının yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

Kaynak: İHA