Dilan Çıtak tutuklandı mı, neden? - SON DAKİKA

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son günlerde yaşanan gelişmelerle yeniden magazin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası "Dilan Çıtak neden gözaltına alındı?" sorusu kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a polise ne yaptı? Dilan Çıtak tutuklandı mı, neden? İşte, detaylar…

DİLAN ÇITAK TUTUKLANDI MI, NEDEN?

İbrahim Tatlıses'in kızı ve şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da yaşadığı trafik ihlali ve ardından gelişen olaylarla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'ndaki Yeni Hastane Kavşağı'nda gerçekleşen olayda, emniyet şeridini kullanarak seyir halinde olan Dilan Çıtak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Dilan Çıtak tutuklandı mı

Trafik ekipleri tarafından durdurulan Çıtak'tan ehliyet ve ruhsat istenirken, iddiaya göre ünlü şarkıcı bu esnada aracını hareket ettirmeye çalıştı. Polislerin dur ikazına uymayan Dilan Çıtak, kaçmak isterken direksiyonunu görevli polis memurunun üzerine sürdü. Yaşanan bu gelişme üzerine polis memuru silahını çekerek Çıtak'a araçtan inmesi yönünde uyarıda bulundu.

Dilan Çıtak polis olayı

Ancak aracı yeniden hareket ettiren Çıtak'a karşılık olarak görevli memur havaya uyarı ateşi açtı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Olay sırasında aracını terk eden Dilan Çıtak, çevrede park halindeki başka bir otomobile binerek bir süre orada bekledi. Ardından tekrar kendi aracına dönen Çıtak, bu kez kapıları kilitleyerek araç içinde kalmayı tercih etti.

Polisin silahını doğrultarak yaptığı uyarının ardından Dilan Çıtak aracının kapısını açtı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu esnada yaşananları kayda alan basın mensuplarına da tepki gösterdiği belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Dilan Çıtak'ın karakola götürülerek ifadesi alındığı ve tutuklama yönünde bir karar çıkmadığı öğrenildi. Dilan Çıtak hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturma süreci devam ediyor.