Müzisyen kimliğiyle tanınan Dilan Çıtak, son günlerde gündeme damgasını vuran olaylar nedeniyle hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü ismin yalnızca yaşadığı tartışmalı anlar ile değil, özel hayatıyla da merak konusu haline geldi. Peki, Dilan Çıtak kimin kızı? Dilan Çıtak'ın soyadı neden Tatlıses değil? İşte, merak edilen tüm detaylar…

DİLAN ÇITAK KİMİN KIZI?

Dilan Çıtak, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın kızıdır. Annesiyle uzun yıllar birlikte yaşayan Dilan, çocukluk ve gençlik dönemini biyolojik babası İbrahim Tatlıses'ten uzak geçirmiştir. Tatlıses, Dilan'ı uzun süre kamuoyuna açıklamaktan kaçınmış, ancak yıllar sonra kızı olduğunu kabul etmiştir.

Dilan Çıtak'ın soyadı neden Tatlıses değil

DİLAN ÇITAK'IN SOYADI NEDEN TATLISES DEĞİL?

Dilan Çıtak, hayatı boyunca annesi Işıl Çıtak'ın eşinden olan Cem Çıtak tarafından büyütülmüş ve onun soyadını taşımıştır. Hukuken babalık bağının Cem Çıtak'a ait olması ve İbrahim Tatlıses'in uzun süre resmî tanıma işlemini gerçekleştirmemesi nedeniyle, Dilan hâlen "Çıtak" soyadını kullanmaktadır. Soyad değişikliği konusunda resmi bir başvuru yapılmadığı için Dilan, müzik kariyerini de bu soyadıyla sürdürmektedir.