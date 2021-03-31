Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı
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Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik salonunda yabancı uyruklu dört kişinin saldırısına uğradı. Olay sonrası konuşan Çıtak, "Kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, yakın zamanda açtığı Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik merkezinde dört kişi tarafından saldırıya uğradı.

SALDIRANLAR YABANCI UYRUKLU

Yabancı uyruklu kişilerce saldırıya uğradığını dile getiren Çırak, grubun güzellik merkezinde önce bakım yaptırdığını ardından ise henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkardıklarını kaydetti.

"BİR ÇALIŞANIMIZ AĞIR YARALI"

Olayın büyümesi üzerine yaşanan olayda, bir çalışanının ağır yaralandığını söyleyen Dilan Çıtak, polis merkezine giderek, ekiplerden yardım istedi. Polise olanları anlatan Çıtak, "Kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı. Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi.

Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı

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Haber Yorumları (1)
LUT BEKTAŞ: HAYIRLISI OLSUN BE GÜLÜMMM
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