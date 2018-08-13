Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, Denizde Birbirini Öpücüklere Boğdu

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un 'Sena'sı, 2014 Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 8 aydır oyuncu Furkan Andıç ile aşk yaşıyor. Bodrum'da tatil yapan çift önceki gün kaldıkları bir otelin plajında görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın sudaki aşk oyunu dikkat çekti.

DENİZDE SEVGİLİSİNİN GÖBEĞİNİ ISIRDI

Bir süre güneşlendikten sonra denize giren çift, denizde adeta aşka geldi. Çift, denizde birbirini öpücüklere boğdu. Hatta bir ara Furkan Andıç, sevgilisinin göbeğini ısırdı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Dilan Çiçek Deniz, denize girmeden önce sevgilisine sıkı sıkı sarılarak öpücüklere boğdu. Çevredekilerin meraklı bakışlara aldırmayan çiftten Dilan Çiçek Deniz, Andıç'a şarkılar söyledi. Güzel oyuncu, fit vücuduyla da göz doldurdu.