Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, Denizde Birbirini Öpücüklere Boğdu
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Furkan Andıç, denize girerek birbirini öpücüklere boğdu. Hatta Andıç bir ara sevgilisinin göbeğini ısırdı.
Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un 'Sena'sı, 2014 Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 8 aydır oyuncu Furkan Andıç ile aşk yaşıyor. Bodrum'da tatil yapan çift önceki gün kaldıkları bir otelin plajında görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın sudaki aşk oyunu dikkat çekti.
DENİZDE SEVGİLİSİNİN GÖBEĞİNİ ISIRDI
Bir süre güneşlendikten sonra denize giren çift, denizde adeta aşka geldi. Çift, denizde birbirini öpücüklere boğdu. Hatta bir ara Furkan Andıç, sevgilisinin göbeğini ısırdı.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Dilan Çiçek Deniz, denize girmeden önce sevgilisine sıkı sıkı sarılarak öpücüklere boğdu. Çevredekilerin meraklı bakışlara aldırmayan çiftten Dilan Çiçek Deniz, Andıç'a şarkılar söyledi. Güzel oyuncu, fit vücuduyla da göz doldurdu.
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yatak odaları dar gelmiş. bravo gençler. çok tatlışsınız!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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haberciler ahlaklı davranmış yine. olan olmuş la orada. . . hala öpücük diyor haber. cocuğu ayrıca tuzlamaya gerek kalmaz zaten inşaa sürecinde epey tuz yuttu denizin içindeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır