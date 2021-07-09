Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
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Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı

Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum'da tatil yapan çiçeği burnunda çift, dudak dudağa görüntülendi.

"Alev Alev" dizisinin final yapmasının ardından hemen tatile çıkan Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık sekiz aydır birlikte olduğu Alihan Aloğlu ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası güzel oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

26 yaşındaki Deniz, 37 yaşındaki Thor Saevarsson ile birlikte Bodrum'da kameralara yakalandı. Çiçeği burnunda aşıkların hem eğlendiği hem de birbirini öpmeye doyamadığı görüldü.

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.

Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
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Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı - Haberler Magazin
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