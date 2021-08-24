Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
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Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı

Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile dolu dizgin bir aşk yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş kareleri yayınladı.

Sosyal medya hesabından daha önce sevgilisiyle ilgili hiç paylaşım yapmayan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kuralını bozdu. Oyuncu, Instagram hesabından peş peşe sevgilisiyle çekilmiş pozlarını yayınladı.

ÇOĞU KARE TÜRKİYE'DE DEĞİL

Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililer, sosyal medya hesaplarında karelerini yayınladı. Deniz, "Hey ruh eşim" diye yazdı. Saevarsson da aynı pozları paylaştı. Deniz, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisiyle ailesiyle tanıştıracağını söylemişti. Çiftin, çoğu karesinin yurt dışında çekildiği görüldü. Oyuncu ve yönetmene binlerce beğeni geldi.

Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı

Kaynak: Snob Magazin

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Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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