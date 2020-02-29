Dila, neşesiyle hastalığına meydan okudu

29.02.2020 08:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:11

ANTALYA'da, henüz anne karnındayken sol kolunda oluşan doku tümörü nedeniyle kolu kırılıp yeniden kaynayan Dila Günaydın (7), bu zamana kadar geçirdiği 3 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Tedavisi için hastaneye her geldiğinde doktorunun hasta bilgilendirmesi için kullandığı panoya resim yapan, neşesi ve yaşam enerjisiyle hastane çalışanlarının da gönlünü kazanan Dila ile ailesi, dünyada nadir görülen hastalığı yenmenin sevincini yaşıyor.

?Antalya'da oturan Burak ve Özlem Günaydın çifti, kızları Dila'yı kucaklarına aldıktan kısa süre sonra, bebeğin sol kolunda bilekten dirseğe kadar şişlik fark etti. Yapılan kontrollerde, Dila'nın sol kolunda doğuştan yumuşak doku tümörü olduğu belirlendi. Tümör nedeniyle Dila'nın kolunun anne karnında kırıldığı ve yeniden kaynadığı belirlendi. Bunun üzerine Dila tedaviye alındı. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın tarafından gerçekleştirilen 3'üncü ameliyatın ardından tümör alınmasıyla Dila, sağlığına kavuştu. Tümörden dolayı kolundaki kas ve sinirlerindeki kısalık nedeniyle parmaklarını tam açamayan Dila'nın, doktor gözetiminde fizik tedavisi sürüyor.

HASTA BİLGİLENDİRME PANOSUNA RESİM YAPTIKolundaki tümör nedeniyle el hareketleri kısıtlı kalan Dila, tedavi sürecinde güler yüzü, yaşam enerjisiyle ailesine ve çevresindekilere moral oldu. Tedaviye geldiği günlerde doktoru Ahmet Turan Aydın'ın hasta bilgilendirme panosuna yaptığı resimlerle hastane çalışanlarının da gönlünü kazanan Dila, parmaklarını tam olarak hareket ettirmek için gerçekleştirilen el rehabilitasyonunda kullandığı ateli de oyuncak gibi kullanarak eğlenceli hale getirdi.'3 DEFA AMELİYAT OLDU'Anne Özlem Günaydın, kızının kolundaki atele bağlı lastikleri parmak uçlarına takarak kas gelişimi için antrenman yaptığını söyledi. Bu uygulamayı Dila'nın oyun olarak gördüğüne değinen Günaydın, kızı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti. Baba Burak Günaydın ise kızı doğduğunda sol kolunda bilekten dirseğe kadar olan şişliğin fark edilmesiyle tedavi sürecine başlandığını anlattı. Tetkiklerin ardından şişliğin yumuşak doku tümörü olduğunun belirlendiğini dile getiren Günaydın, "Tümör dairesel sarmal yapıya sahip, kas ile sinir yapısının içinde olduğu için farklı bir tümördü. Bu nedenle alınmaması gerekiyordu. Tümörün büyüme ya da kaybolma gibi durumu olabilirdi. Biz de bekledik. Bu tümör bütün kas ve sinir yapısını doğuştan itibaren bozduğu için kızımızın sol kolunda, ellerinin açılması, bileğinde dönüklük durumu vardı. Bugüne kadar 3 defa ameliyat oldu. Tümör alındı. Şimdi, bileklerimizi çok daha iyi açıyoruz. Kas ve sinirde ameliyat sonrası düzelme oldu" diye konuştu.AMELİYATA GİDERKEN AİLESİNE DE MORAL VERDİDila'nın bileğini açamadığı için oyun oynarken ya da okulda zor günler geçirdiğini ve bu duruma üzüldüklerini anlatan Günaydın, şunları söyledi: "Tabi bu süreçte biz de büyük olaylar atlattık. Dila her oyununu, eğlencesini bilekleri kapalı yaptı. Kreşte el baskısı yaparken, oyun oynarken zorlandığı için okulda ya da dışarıda üzüldüğü günler oldu. Çok sıkıntılı günler geçirdiği zaman da oldu. Hep bununla yaşayabileceğini gösterdi. Oynadı, zıpladı, atladı, salıncakta sallandı, jimnastiğe, spora gitti. Ameliyatlardan sonra şu anki durum çok daha iyi. Ameliyatlarda da çok dirayetli, çok sağlam durarak bizi mutlu etti. Şimdi her şey çok daha iyi. Bundan sonra da parmaklarımızı, bileklerimizi çok daha iyi bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz"'DÜNYADA ÇOK ENDER GÖRÜNEN BİR TÜMÖR'Dila'nın tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın ise şöyle konuştu:

"Dila'nın, dünyada çok ender görülen bir yumuşak doku tümörü hastalığı var. Anne karnındaki süreçte başlayan bir tümör. Anne karnındayken sol ön kolundaki tümör oluşumu nedeniyle aynı zamanda kırık da oluşmuş. Ben Dila'yı yeni doğan döneminde gördüm. Çok ender görülen bir tümör, özellikle yumuşak doku tümörleri içerisinde çalışılan ve bu konuda ABD'de bir merkezde incelenen bir tümör. Çok neşeli bir kızımız. Benim pozitif iletişim içinde olduğum nadir hastalardan biri. Haziran ayındaki ameliyat öncesi odamdaki hasta bilgilendirme için kullandığım yazı tahtasında yaptığı bir resim benim için çok özel. Şu anda tedavi olmuş durumda. Kasın içinde oluşan, kası yok eden tümör ameliyatla alındı. Kasta ve tendonlarda kısalık nedeniyle eklemlere ve parmaklara bulaşan şekil bozuklukları tedavi ediliyor. Hastalığı tedavi olmuş durumda, fonksiyonel açıdan da ellerinde ileride ciddi bir sorun olmayacak."

Kaynak: DHA