Dil ve Edebiyat Dergisi, 150. sayısında Kudüs dosyasını okurlarla buluşturuyor
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Dil ve Edebiyat Dergisi, 150. sayısında Kudüs dosyasını okurlarla buluşturuyor

Dil ve Edebiyat Dergisi, 150. sayısında Kudüs dosyasını okurlarla buluşturuyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Dil ve Edebiyat Dergisi 150. sayısında Kudüs özelinde Filistin konusunu ele aldı.

Dil ve Edebiyat Dergisi 150. sayısında Kudüs özelinde Filistin konusunu ele aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından 2009 yılından beri aylık olarak yayımlanan derginin haziran sayısında, Kudüs dosyasının yanı sıra özgün şiir ve hikayeler, dil ve edebiyat üzerine inceleme yazıları ve makaleler okurların beğenisine sunuluyor.

Üzeyir İlbak'ın "Kudüs ve Filistin Gelecek Muştusudur" başlıklı giriş yazısıyla başlayan dosyaya Murat Ertaş "Kudüs Destanı" şiiriyle, yine İlbak' "Kimliği ve Sembolleriyle İnsanlığın Hafızası: Kudüs", Elif Sönmezışık "Mahremden Hareme: Son Yüzyılın İnsanlık Turnusolü Kudüs", Elif Tokkal "Aksa'dan Türkiye'ye" hikayesi, Zeynep Karaca "Raşel Kori (Rachel Corrie) ve Kamil Eşfak Şiiri Üzerine", Şehlanur Çiçek "Selam Sana Ey Kudüs!" ve Hacer Alioğlu Yakuti ise "Gönlümün Şehri Kudüs" şiiriyle katkıda bulunuyor.

Dergide ayrıca Aykut Nasip Kelebek, Zafer Acar, İlhan Kurt, Esma Coşkun, Yasin Ertaş, Yahya Çerkez, Zümre Eröz, Yasin Gedik, Ahmet Necdet Misilli, Tacettin Şimşek, D. Mehmet Doğan, Zafer Acar, Abdurrahman Adıyan, Musa Yaşaroğlu, Mustafa Köneçoğlu, İlhan Kurt, Recep Kankal, Mustafa Uğurlu, Yunus Düzgün, Sümeyye Çiftçi, Muhammet Yılmaz, Mehtap Altan, Kadir Kakçı, Ahsen Akyüz ve Eda Tosun'un kaleme aldığı şiir, yazı ve hikayeler yer alıyor.

Derginin kapağında yer alan bombalardan kaçan çocukların fotoğrafıyla "Filistin'de vurulan çocuklar bedenleriyle değil, kalpleriyle düşer toprağa ve düşen her çocuk çiçek olup açar, 'bakır yapraklara, tunçtan ve uranyumdan dallara, kurşun çiçeklere' inat!" ifadeleri okurların dikkatine sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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