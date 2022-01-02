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Dikili Sahili'nde yunusların şovu mest etti

İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz - Haberler | Güncel

- Dikili Sahili'nde yunusların şovu mest etti İzmir'in Dikili ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan yunuslar, vatandaşlara görsel şölen sundu.

İZMİR (İHA) - - Dikili Sahili'nde yunusların şovu mest etti

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan yunuslar, vatandaşlara görsel şölen sundu. Yunusların sahil boyunca gezdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi

Dikili İlçesinde yeni yılın ilk gününde sahilde balık tutan vatandaşlar, bir yunus sürüsünün kıyıya yaklaştığını gördü. Kıyıya kadar yaklaşan yunuslar, sahil şeridi boyunca su yüzeyine çıkarak vatandaşlara görsel şölen sundu. Sayıları oldukça fazla olan yunuslar, cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Yaklaşık 1 saat kıyıda yüzen yunuslar, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Dikili Sahili'nde yunusların şovu mest etti

Dikili Sahili'nde yunusların şovu mest etti

Dikili Sahili'nde yunusların şovu mest etti

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