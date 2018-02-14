Dika '2019-2023 Kalkınma Planı Hazırlıkları' Toplantısı Yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) "2019-2023 Kalkınma Planı Hazırlıkları' kapsamında 'On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları Paydaş Toplantıları"na Mardin'den sonra Batman'da devam edildi.

DİKA tarafından düzenlenen toplantıya Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gençlerin ve kadınların ekonomide söz sahibi olmasını kalkınmada baş aktör olmalarını istediklerini belirten DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "3 aşamalı bir çalışmamız olacak. Önce genel bir çalışma yapacağız. Sonra gençlerimiz ile kadınlarımızla ayrı ayrı bu çalıştayı düzenleyeceğiz. Bölgemizin en büyük avantajı genç nüfus. Gençlerin artık hem ekonomide hem de otoritede söz sahibi olmasını istiyoruz. Kadınlarımızın da kalkınmanın en önemli hamlesi ve aktörü olmasını istiyoruz. Sağlıktan turizme ve tarımdan kırsal kalkınmaya kadar 17 madde bulunan ankette biz bunları sizin görüşlerinize sunacağız. Öncelik olarak Batman'da ve bölgemizde hangisi önümüzdeki 5 yılda çalışılabilmeli ve bunları hangi modelle çalışmamız gerektiği noktasında politikaları sizden alacağız. Burada çıkan sonuçları da 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Çıkacak sonuçlar önemli çünkü önümüzdeki 5 yılın bir rotasını çizmiş olacağız. 4 ilin çalışmalarını Ankara'da anlatacağız" dedi. - BATMAN