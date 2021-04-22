TV+ 23-25 Nisan'da herkese açık olacak
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TV+ 23-25 Nisan'da herkese açık olacak

TV+ 23-25 Nisan'da herkese açık olacak
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Güncel

Turkcell'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görme ve işitme engelli çocuklar için sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklediği filmler TV+ uygulamasında gösterime giriyor.

Turkcell'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görme ve işitme engelli çocuklar için sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklediği filmler TV+ uygulamasında gösterime giriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23-25 Nisan tarihleri arasında herkese açık olacak platformda "Looney Tunes: Tavşanın Kaçışı", "Tom ve Jerry: Oz'a Dönüş" ve "Jetgiller: Robo-Güre"' filmleri görme ve işitme engelli çocuklara özel olarak hazırlanan içeriklerden olacak. Minikler, kendilerine armağan edilen bu özel günde çocuk kanalları ve seç izle ile yayınlanan çizgi film ve özel yayınları kesintisiz olarak izleyebilecek.

Hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çocuklara özel önem atfeden Turkcell, teknolojiyi dezavantajlı miniklerin sosyal bariyerleri aşarak hayata tam ve bağımsız katılımına destek olmak için kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar çocuklar için eğitimden spor ve sanata kadar birçok projeye imza atan Turkcell, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görme ve işitme engelli çocuklar için özel bir sürpriz hazırladı. Çocuklara ait bu özel günde sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklenen filmleri TV+ üzerinden 555 No'lu kanal veya seç izle kataloğundaki "Engelleri Aşan Filmler" kategorisinden izlenebilecek.

Ünlü animasyonlar TV+ ekranlarında olacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minikler için farklı içerikleri ücretsiz olarak gösterime sokan TV+, bu yıl da birbirinden eğlenceli çizgi filmleri ekrana taşıyor. 'Paw Patrol', 'Kukuli', 'Planet Cosmo', 'Sponge Bob: Kare Pantolon', 'Blaze ve Yol Canavarları', 'Canavar Bunsen', 'Ninja Kaplumbağaların Yükselişi' ve 'Lego' filminin ilk 2 serisi 23 Nisan'da TV+ ekranlarında olacak yapımlar arasında yer alıyor.

Görme ve işitme engelli minikler için de sesli betimle, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklenen dünyaca ünlü animasyonlar TV+'ta yayında olacak. Çocukların her zaman ilgiyle izlediği 'Looney Tunes' serisinden 'Tavşanın Kaçısı', sadece küçüklerin değil büyüklerin de severek izlediği 'Tom ve Jerry'nin Oz'a Dönüş' filmi ve 90'lar kuşağının unutulmazlarından olan 'Jetgiller: Robo-Güreş' filmi sesli betimle, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği ile ekranlarda olacak animasyonlar arasında.

Minikler kendilerine armağan edilen bu özel günde TV+'ta yer alan 8 çocuk kanalı üzerinden gün boyu çizgi film ve özel yayınları izleyebilecek.

TV+ 23-25 Nisan'da herkese açık olacak
TV+ 23-25 Nisan'da herkese açık olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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