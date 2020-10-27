'Turkcell Biz'in ilk ayında 300 binden fazla kişi GB'larını paylaştı
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'Turkcell Biz'in ilk ayında 300 binden fazla kişi GB'larını paylaştı

27.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:36
'Turkcell Biz'in ilk ayında 300 binden fazla kişi GB'larını paylaştı

Turkcell'in, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan 'Turkcell Biz' platformunun kullanıcı sayısı 300 bini aştı.

Turkcell'in, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan 'Turkcell Biz' platformunun kullanıcı sayısı 300 bini aştı.

Dijital operatör Turkcell'in Eylül ayında hayata geçirdiği ve Türkiye'de ilk olan 'Turkcell Biz' platformu, kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell'lilerin aile üyeleri ya da sevdikleri ile ekipler kurarak ücretsiz konuşmalar yaptığı, GB paylaşımında bulunduğu ve birçok avantaja sahip olduğu 'Turkcell Biz'in üye sayısı 300 bini aştı. İlk ayında 250 bin kullanıcı sayısını aşan, 19 Ekim tarihi itibariyle aktif kullanıcı sayısı 304 bini geçti. Platformda toplam 110 binden fazla ekip kuruldu ve 165 binden fazla GB paylaşıldı. Müşterilerin 'Turkcell Biz'e üye olduktan sonra Dijital Operatör kullanımlarında yüzde 24 artış gerçekleşti.

Alper Ergenekon: "Önceliğimiz müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını doğru anlamak"

Turkcell'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, geçen ay hayata geçirdikleri 'Turkcell Biz' platformunun gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ergenekon, "Turkcell olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını doğru anlayıp, onlara en uygun çözümleri sunmak. 'Turkcell Biz'in çıkış noktası da son dönemde müşterilerimizin artan GB paylaşımı talepleri ve sosyalleşme ihtiyaçlarıydı. Platformumuza gösterilen yoğun ilginin, sunduğumuz çözümün önemli bir ihtiyacı karşıladığının ispatı niteliğinde olduğuna inanıyorum. Turkcell olarak datayı doğru analiz edip anlamlandırarak müşterilerimizin gelişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

'Turkcell Biz'in ilk ayında 300 binden fazla kişi GB'larını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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